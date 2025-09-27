COMIDA

Primeira sorveteria da Bahia segue oferecendo os melhores gelados da cidade

Com cinco unidades na capital baiana A Cubana Sorvetes completa 95 anos

Ronaldo Jacobina

Publicado em 27 de setembro de 2025 às 11:00

Banana Split Crédito: Fotos: Divulgação

Criado lá pelos lados da China há mais de 4.000 anos, misturando neve com sucos de frutas e mel, o sorvete só chegou ao Brasil em 1835 com a chegada de um navio com gelo ao Rio de Janeiro, sendo consumido pela aristocracia local. A informação acima eu credito a mais nova amiga da humanidade, a IA, cujo nome de batismo é Inteligência Artificial.

Bolinho da Cubana

Já a que darei agora, eu, e a cidade da Bahia toda, testemunhamos e damos fé. A de que A Cubana Sorvetes é a primeira sorveteria da Bahia e a mais antiga do Brasil em funcionamento. A casa original, que abriu as portas há 95 anos, no Elevador Lacerda, ganhou uma repaginada no primeiro trimestre deste ano e está novinha da Silva e cheia de novidades.

Sundae

Num país com um histórico de instabilidade econômica como o nosso, onde 20% das empresas fecham antes de completarem um ano, segundo dados do IBGE, chegar próximo de um século, crescendo, se atualizando e se mantendo competitiva é um feito que merece ser celebrado com muito, mas muito sorvete mesmo.

Sorvete no potinho

E é o que vem fazendo os herdeiros Marcos, Alexandre e Fernanda Bouzas, netos do fundador da marca, José Bouzas Miguez, que seguem não só tocando o negócio, mas mantendo o compromisso de preservar sua essência e a qualidade ao longo dos anos. E garanto que essa terceira geração tem honrado não apenas o cabedal que receberam, mas o padrão de qualidade de seus produtos que hoje são encontrados não apenas na loja matriz, lá do Elevador Lacerda, mas também nas unidades do Pelourinho, Pituba (Madison Plaza), Rio Vermelho (Vila Caramuru) e Itaigara (Shopping Cidade), além de delivery pelo ifood.

Dusty Miller

A Cubana segue inovando e ampliando sempre seu cardápio que hoje reúne mais de 50 sabores de sorvetes artesanais, além de cafeteria, doces e salgados. Sim, é difícil escolher entre tantas opções, mas vale apostar nos clássicos da casa, como o icônico Dusty Miller, o Bolinho da Cubana e o Maltado de Coco que seguem firmes na preferência da sua fiel clientela, juntamente com o Milk Shake e a Banana Split que atravessam gerações sem perder a majestade.

Bola de sorvete

Atenta às novas demandas, e para a minha alegria, a marca também oferece opções para pessoas com restrições alimentares, incluindo “sorbets” sem açúcar e também sem lactose. Os meus preferidos da linha zero açúcar são: coco, morango, mas me derreto também pelo de chocolate..., mas tem ainda de mangaba, de chocolate com avelã, e o de cupuaçu. Difícil escolha, viu!

Primeira loja, no Elevador Lacerda, foi reformada

Já a linha sem lactose, a Cubana oferece os sabores Limão, Manga, Cajá, Jabuticaba e Pitanga. Entre os sabores clássicos mais pedidos, segundo os proprietários, continuam sendo o de Coco, Chocolate com Avelã, Pavê, Tapioca e Creme com Passas. Ou seja, com quase um século de história, a primeira sorveteria do Brasil segue entregando uma grande experiência. Essa eu recomendo.

Serviço:

@acubanasorvetes

Elevador Lacerda

Pelourinho

Madison Plaza (Pituba)

Vila Caramuru (Rio Vermelho)

Shopping Cidade (Itaigara)

Delivery pelo ifood