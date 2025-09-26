CINEMA

Mostra Luminosa celebra cinema LGBTQIA+ com programação gratuita em Salvador

Mostra acontece até domingo (28) na Sala de Cinema Walter da Silveira

Maria Raquel Brito

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 19:17

Se Eu Tô Aqui É Por Mistério (2024), dir. Clari Ribeiro Crédito: Divulgação

Uma celebração da produção audiovisual LGBTQIA+. Essa é a proposta da Mostra Luminosa, que reúne 46 obras, entre filmes e videoclipes, numa programação gratuita na Sala de Cinema Walter da Silveira, em Salvador. As atividades começaram nesta sexta (26) e seguem até domingo (28).

Com sessões divididas nas competições Faísca (filmes universitários), Luminosa (competição oficial de filmes brasileiros) e Eclética (videoclipes), o evento exibe obras assinadas por realizadores LGBTQIA+ de diversas regiões. A premiação dos filmes e videoclipes acontece no domingo, das 19h40 às 20h30.

A seleção apresenta obras desafiadoras tanto em seus temas quanto em suas formas estéticas e narrativas, com sensibilidade à criatividade de produções independentes e de baixo orçamento.

Filmes que integram a Mostra Luminosa 1 de 10

Nataly Pinho, uma das idealizadoras do festival, conta que a Luminosa nasceu a partir da percepção da necessidade de abrir um espaço dedicado à produção audiovisual LGBTQIA+ em Salvador. “Apesar de ser uma cidade marcada pela força e vitalidade da comunidade LGBT, ainda não contávamos com uma mostra anual voltada ao cinema queer”, diz.

Entre as produções selecionadas, estão filmes premiados como “Americana”, de Agarb Braga, “Fronteriza”, de Rosa Caldeira e Nay Mendl e “Se Eu Tô Aqui É Por Mistério”, de Clari Ribeiro, além dos curtas baianos “Tigrezza”, dirigido por Vinícius Eliziário, e “Como Nasce Um Rio”, de Luma Flôres.

Além da programação de filmes e videoclipes, a Mostra Luminosa também oferece a oficina “Como fazer um curta? Cinema para enfrentar os fins do mundo”, ministrada por Rosa Caldeira, que acontece no sábado, das 10h às 13h30. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas por meio do formulário disponível no link da bio do Instagram @luminosamostra. A oficina propõe uma imersão na criação de narrativas curtas a partir de perspectivas faveladas, malokeiras e transviadas, convidando a pensar o cinema como ferramenta de enfrentamento e imaginação diante dos fins do mundo.

Confira a programação dos próximos dois dia

SÁBADO - 27/08

Sessão 2 Faísca - 14:15 às 15:25

● Ecologia do Naufrágio - Dir. Bruca Teixeira. Sinopse: Um vídeo de instruções sobre como animais queer afundam grandes embarcações.

● Bitoquinha - Dir. Giordano Gadelha. Sinopse: Em um mercadinho de bairro, a operadora de caixa Samanta se apaixona por uma cliente recorrente. Ela tenta se aproximar da garota a cada encontro enquanto lida com as exigências da mãe e as responsabilidades de seu trabalho.

● Ainda Escuto o Céu Embaixo D'água - Dir. Alice Lovelace, Céuva, Kalina Flor, Lua de Kendra, Marina Bonifácio, Morgana Neves, Nara dos Santos, Pérolla Negra e Samantha de Araújo. Sinopse: Samantha, uma jovem travesti, não consegue mais sonhar. Enquanto suas amigas se divertem no Bar da Ana, seus pensamentos voam longe.

● Crash - Dir. Joa1. Sinopse: Entre os gritos da infância e o brilho cruel dos holofotes, uma jovem artista trans se entrega a um teste de elenco que se revela um ritual de dor. Em busca de amor, pertencimento e aplauso, ela oferece tudo: sua história, corpo e alma. Mas a fama exige sacrifícios e, às vezes, o preço para ser vista é desaparecer.

● Busco-me - Dir. Maria Camila Ortiz, Suelen Rodrigues, Felipe Chiaretti e Santiago Mendez. Sinopse: Luisa Boaventura, uma mulher que está começando a esquecer, perdendo-se, por vezes, no labirinto das suas lembranças. No terminal de ônibus, ela escreve textos na tentativa de salvaguardar as suas memórias, especialmente aquelas que envolvem o grande amor de sua juventude.

Sessão 2 Luminosa - 15:40 às 17:10

● Flores da Ladeira - Dir. Luisa Caria. Sinopse: Aborda afetos, lutas e heranças no tecido vivo da Ladeira da Preguiça. Vozes de gerações se entrelaçam em um território de memórias, lutas e pertencimento, onde o cotidiano das mulheres floresce como força e afeto onde cada passo ecoa pertencimento e poesia.

● A Bolha - Dir. Caio Baú. Sinopse: A Bolha é um retrato da Liga Nacional de Futebol de Times LGBTQIA+ que aconteceu em São Paulo. Atletas amadores compartilham opiniões e memórias, costurando uma imagem rara e inédita do universo desportivo LGBTQIA+ do Brasil.

● Noite de Ball - Dir. Bruny Derotzi. Sinopse: Noite de Ball é um documentário que leva o público ao universo da Cultura Ballroom por meio de experimentações visuais, sonoras e relatos íntimos de quem vive essa cena.

● Vollúpya - Dir. Éri Sarmet e Jocimar Dias Jr. Sinopse: Num futuro pós-apocalíptico, um explorador intergaláctico aterrissa em um museu abandonado em busca de vestígios de seus antepassados e acaba sendo teletransportado para a pista de dança de uma boate “GLS” nos anos 1990.

● Era Uma Vez Diversiones - Dir. Henrique Arruda e Sharlene Esse. Sinopse: Narra a primeira noite da novata Sharlene Essse, e futura primeira dama trans do teatro pernambucano, na casa de espetáculos mais carismática de um reino não tão distante

Sessão 3 Luminosa - 17:20 às 19:30

● Erguida - Dir. Jhonnã Bao. Sinopse: Após uma forte crise de ansiedade, jovem poeta da periferia de São Paulo decide erguer a própria voz.

● Euteamo, euteamo, euteamo (...) - Dir. Boy Princess. Sinopse: Em um planeta distante governado por uma ditadura queer, um casal trans não binário decide desafiar as normas sociais ao se casar, um ato proibido.

● Fale a Ela o que Me Aconteceu - Dir. Petrhus Tibúrcio. Sinopse: Giu não sabe ao certo o que está vivendo com Danilo, mas decide contar sua versão.

● O Menino e as Borboletas Zumbis - Dir. Pê Moreira e Thomas Argo. Sinopse: Nessa comédia romântica transviada, João costumava achar que as borboletas do seu estômago estavam mortas. Quando se apaixona por Lucas, seu melhor amigo, alguma coisa estranha ganha vida na sua barriga.

● Velcro - Dir. Carol Lima e Renata Pimentel. Sinopse: Velcro é mais que um bar — é o sonho de Dayanne no centro do Recife. Na estreia, ela conhece Josy, jovem cantora de voz marcante. Nasce ali uma história de amor e uma dupla musical que transforma o Velcro no coração de uma rapsódia sáfica, espalhando pela cidade música, liberdade e revolução.

● Tigrezza - Dir. Vinícius Elizário. Sinopse: Enquanto tenta trazer Danrley para os tempos de liberdade consigo mesmo, Tigrezza procura um boy em apps de namoro, mesmo que tenha que negociar consigo mesma sua própria liberdade.

Sessão 1 Eclética - 19:40 às 20:30

● Alumeia, de Luana Flores e Juliana Linhares - Dir. Luana Flores. Sinopse: Em meio a lajedos, ela evoca seres encantados presentes no baú, Luana Flores e Juliana Linhares. O videoclipe mostra que a força e a encantarya popular pode causar fissuras e denunciar o sistema de Neocolonização nos interiores nordestinos.

● Baiana, de Katha Maathai - Dir. André Castro Neto. Sinopse: Guiada por Iansã, Katha Maathai busca na força ancestral de sua comunidade o equilíbrio entre a coragem e a impulsividade de uma drag queen predestinada a vencer.

● Boneca, de Abraão Kimberley - Dir. Abraão Kimberley. Sinopse: Um jovem se descobre atravez da sua voz, libertando a sua trajetória no canto

● Chamei 7, de Franque - Dir. Gabriel Riccieri. Sinopse: é uma ode ao meme viralizado em 2020 dos "passivos na chuva". É uma experiência visual que busca explorar os limites da narrativa, integrando o absurdo ao moderno e fashion.

● Corpo Seguro, de Flor Furacão e Tonhão Nunes - Dir. Ava Santos. Sinopse: Corpo Seguro é uma viagem pela própria segurança, um refúgio único que nos pertence e o descobrimento de tal refúgio com auxílio da religiosidade e do amor que vem com a família que criamos na vivência do dia-a-dia

● Dr. Sabe Tudo, de Ana Frango Elétrico - Dir. Zabenzi. Sinopse: Na praia, na laje, os corpos se encontram, se beijam, dançam vogue. Entre eles, há um bebê no meio da dança. As montanhas se apresentam, então, como o Dr. Sabe tudo. Uma espécie de Deus, uma entidade que tudo vê e protege.

● Filme Trash, de Frimes - Dir. Lucas Sá e Frimes. Sinopse: inspirações em filmes B de horror dos anos 80 e 2000.

● Inferno Astral, de Gracinha - Dir. Ana Barbieri e João Augusto. Sinopse: A personagem principal vive um deslumbre psicodélico. Inicialmente misterioso, revelam-se signos que remetem ao ímpeto que há na conexão íntima entre duas mulheres. Através de cenários etéreos e projeções lúdicas o videoclipe busca representar com leveza as imagens metafóricas criadas por Gracinha na letra da música.

● Joga Com Pressão, de Kaila Barreto - Dir. Emerson Matos. Sinopse: Joga com Pressão é uma experiência audiovisual de celebração de corpos negros e dissidentes tendo como protagonista a artista Kaila, que contracena com John Belik em uma baile preto noturno. O videoclipe une música, dança, moda e arte como forma de liberdade e expressão de potência para o público LGBTQIAPN+.

● Malabares, de Almério - Dir. Marcos Castro . Sinopse: Um deleite pra quem gosta de carnaval! Trazemos também uma linda homenagem aos caboclos de lança, brincantes do carnaval de Pernambuco.

● Os Vampiros, de Àkila - Dir. Àkila. Sinopse: Releitura visual e coreográfica da canção de José Afonso por Àkila, artista travesti e imigrante, que inscreve corpos dissidentes nos espaços simbólicos de Lisboa, cruzando resistências, olhares e memórias para recontar a história.

● Paladar, de Sthelô - Dir. André Castro Neto. Sinopse: Ser tão nativa quanto estrangeira no próprio paraíso tropical — assim como o desejo é estrangeiro em nós. Filmado em Corumbau, litoral do extremo sul baiano. Um festival de flertes que, apesar de nunca transcender as palavras, é capaz de manter frutífera uma artista que se alimenta do próprio delírio.

● Maniçoba, de AQNO, @Gangdoeletro, Casa de Mniva - Dir. Mariana Almeida e João Pedro Aranha. Sinopse: “Maniçoba” apresenta um futuro distópico em que o prato típico paraense está extinto, unindo música e crítica social para refletir sobre memória, cultura e resistência amazônica.

DOMINGO - 28/08

Sessão 4 Luminosa - 15:00 às 17:00

● Cissa Tempo - Dir. Oaj. Sinopse: Após mais de 25 anos sendo chamada de "rainha do carnaval", Cissa, a primeira mulher trans de Artur Nogueira, se afasta da fama e busca uma nova relação com seu corpo, longe da avenida e dos holofotes.

● Desbarão - Dir. Roberto Limberger. Sinopse: Em algum lugar entre o futuro breve ou distante, uma dupla é visitada por um forasteiro.

● Márcia Antonelli: das Palavras à Sobrevivência - Dir. Marielle Krum. Sinopse: Conta sobre a trajetória da escritora trans manauara Márcia Antonelli, entre a força de sua literatura e os desafios da sobrevivência nas ruas do centro histórico de Manaus.

● Ressaca - Dir. Pedro Estrada. Sinopse: Teatro e vida se confundem em uma toalete matinal, quando uma atriz que interpreta Teuda Bara tenta decorar o seu texto.

● Secundária - Dir. Amanda Pontes e Michelline Helena. Sinopse: Diana é uma atriz de 35 anos que está passando por um longo processo de casting para um filme. A vida real e a interação com suas amigas a faz questionar o que ela está deixando de legado nesse mundo.

● Fronteriza - Dir. Rosa Caldeira e Nay Mendl. Sinopse: Lucca, um jovem trans da periferia de São Paulo, viaja até o limite entre Brasil, Paraguai e Argentina em busca do pai que nunca conheceu. Lá conhece Diego, um paraguaio, que o apresenta os segredos da fronteira.

Sessão 5 Luminosa –17:15 às 19:30

● Parla Italiano - Dir. Rastrichina e Caim. Sinopse: Gabriela e Julia estão vivendo um momento de transformação na relação: a amizade está se tornando algo mais. No entanto, todo o clima romântico é destruído quando Gabriela entra em transe. Julia sem saber o que fazer, precisa chamar a vizinha para ajudar na crise de sua crush.

● Lança-foguete - Dir. William Oliveira. Sinopse: Marta e Levi lidam com o luto após uma perda misteriosa de Diná, uma garota trans querida por ambos.

● Americana - Dir. Agarb Braga. Sinopse: Cinco amigas são detidas após uma briga em praça pública motivada por uma traição. Na delegacia, durante os depoimentos, segredos vêm à tona, revelando verdades inesperadas.

● Se Eu Tô Aqui é por Mistério - Dir. Clari Ribeiro. Sinopse: Novo Rio, 2054. A bruxa Dahlia desembarca no porto com uma missão: fundar o Clã mais poderoso que já existiu e, assim, derrotar a Ordem da Verdade. No futuro, muitas pessoas são trans. Mas só algumas são bruxas.

● Sangria - Dir. Rudyeri Ribeiro. Sinopse: Prestes a encerrar o expediente do bar em que trabalha, Rubens aceita atender um último cliente: o misterioso Zion.