'SEMANA MALUCA'

Cinema de Salvador oferece ingressos a R$10 para todos os filmes em cartaz

Promoção acontece no Center Lapa até dia 1º de outubro

Maria Raquel Brito

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 17:53

Cine Imperial tem cinco opções de filmes por R$10 Crédito: Freepik

O Cine Imperial do Shopping Center Lapa promove até a próxima quarta-feira (1º) mais uma edição da Semana Maluca. A iniciativa oferece ingressos a R$10 para todas as sessões, sejam lançamentos ou filmes que já estão em cartaz há algum tempo. Os bilhetes já estão disponíveis para compra no site. Com a campanha vigente, não haverá meia-entrada.

Entre os destaques da programação, estão duas estreias imperdíveis. “Uma Batalha Após a Outra” traz Leonardo DiCaprio no papel de Bob Ferguson, um ex-revolucionário que precisa resgatar sua filha das mãos de um antigo inimigo.

Filmes em cartaz no Cine Imperial 1 de 5

Já quem procura um filme para toda a família pode apostar em “Zoopocalipse – Uma Aventura Animal”. A divertida e inusitada história se desenrola quando um meteoro cai sobre um zoológico, liberando um vírus que transforma os animais em zumbis. Para conter o caos, um grupo improvável de sobreviventes – liderado pelo leão-da-montanha Dan e pela loba Gracie – se une em uma missão para salvar seus amigos.

Confira os horários dos filmes em cartaz:

Demon Slayer – Castelo Infinito – 18h20

Invocação do Mal 4 – 16h

Os Caras Malvados 2 – 14h

Uma Batalha Após a Outra – 18h30