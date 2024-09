APÓS BRGAS

Príncipe Harry faz 40 anos e ganha homenagem da família real

Há quatro anos ele cortou relações com a monarquia britânica

O príncipe Harry completa neste domingo (15) seus 40 anos, com residência fixada nos Estados Unidos, longe da família real britânica e sem sinais de uma reconciliação rápida. Há quatro anos ele cortou relações com a monarquia britânica, confrontou o irmão William, herdeiro da Coroa, e fixou residência perto de Los Angeles, com a mulher americana, Meghan Markle, e os dois filhos.