Harry e William se evitam em funeral do tio

Os laços entre os irmãos foram quebrados após Harry lançar livro expondo família

Publicado em 30 de agosto de 2024 às 10:46

Harry e William Crédito: shutterstock

A tensão entre os príncipes britânicos Harry e William parece não ter diminuído. Os dois ficaram quase um ano sem contato e se reencontraram nesta semana para o funeral de um tio. Porém, os dois se evitaram e não foram vistos próximos um ao outro durante a despedida.

Os rumores diziam que Harry não deveria ir ao Reino Unido para o velório do tio, Lord Robert Fellowers, que era parente da princesa Diana e morreu aos 82 anos. Isso porque ele está com um processo na justiça britânica para ter direito a segurança reforçada durante sua presença no país.

No entanto, ele deixou os rumores de lado e viajou para se despedir do tio.

Com isso, Harry ficou no mesmo ambiente que seu irmão, William, com quem vive uma relação cheia de atritos e distanciamento. De acordo com o jornal The Sun, os dois se evitaram durante todo o funeral e não foram vistos juntos.

Eles se juntaram à família na Igreja de Santa Maria, em Norfolk, na quarta-feira (28).

O clima tenso entre Harry e William existe desde que o primogênito ficou preocupado com o relacionamento do caçula com Meghan Markle, em 2016. E tudo ficou pior quando o caçula lançou um livro sobre suas memórias como príncipe e os bastidores da vida na realeza, no qual entregou atritos com o irmão ao longo dos anos. Com isso, o laço entre eles foi cortado.