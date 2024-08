RECONCILIAÇÃO

Saiba o que rolou nos bastidores da possível reconciliação entre Iza e Yuri Lima

Segundo jornal, o casal estaria morando junto novamente

Da Redação

Publicado em 29 de agosto de 2024 às 20:24

Yuri Lima e Iza Crédito: Reprodução

A traição do ex-jogador do Mirassol Yuri Lima ganhou um novo capítulo: a reconciliação. A cantora Iza, após um longo e insistente processo de arrependimento por parte do atleta, estaria vivendo novamente sob o mesmo teto, conforme apontado pelo jornal Extra.

A história ganhou novos contornos após vir a público, por meio de um vendedor de shopping, que durante uma chamada de vídeo, Iza e Yuri trocavam apelidos carinhosos, como "amor". O flagra foi exposto pelo jornalista Léo Dias, responsável também pela notícia da traição.

Segundo o jornal, os pais do jogador teriam feito o jogador pedir desculpas à cantora pela traição e insistir na reconciliação do casal. Dona Magna e Seu Elson teriam ficado envergonhados com a postura do filho e pedido que ele não deixasse a cantora sozinha durante a gravidez. Do outro lado, a mãe de Iza teria aconselhado a cantora a relevar a situação.

Fontes próximas ao casal apontam que o jogador teria pedido demissão e solicitado o acompanhamento da gestação até o nascimento de Nala, previsto para outubro. Por isso, os dois voltaram a viver sob o mesmo teto, na casa de Iza.

A assessoria da cantora apenas afirmou “que não tem nada a declarar”, não negando a reconciliação do casal.

Traição

Em seu perfil do Instagram, a cantora publicou um vídeo onde comunica aos fãs e seguidores sobre o término, há cerca de dois meses. "Eu e o Yuri Lima, o jogador, não somos mais um casal", contou.

"Eu tô bem na medida do possível, porque é muito ruim se decepcionar desse jeito. E também quero pedir para respeitarem o meu momento, porque isso é tudo que eu vou falar: ele me traiu, ele mantinha conversas com uma pessoa que já tinha ficado antes de ficar comigo", revelou a cantora.

O término aconteceu durante o 6º mês de gestação do primeiro filho do casal, que estava junto desde o início de 2023.