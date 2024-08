COMO ASSIM?

Luisa Arraes choca web ao postar foto com Virginia Cavendish, mãe da atriz

O sobrenome pode ser diferente e muita gente liga o nome dela com Miguel Arraes, mas muitos não sabem que a atriz Luisa Arraes, atualmente na Globo com a novela 'No Rancho Fundo', também é filha de Virgínia Cavendish.