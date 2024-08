CRIME

'Meu melhor professor': homicida que vivia em Ubaitaba era querido pelos alunos

A notícia da prisão do diretor do Colégio Estadual de Tempo Integral Octacílio Manoel Gomes (CEOMG), Hélio Camilo, ocorrida nesta terça-feira (27), por homicídio e estelionato, além de falsificação de documentos, deixou os moradores de Ubaitaba, no sul do estado, perplexos. Isso porque, apesar do histórico de crimes, ele era considerado um bom professor e um bom diretor. Logo após a prisão, o assunto dominou as rodas de conversa na cidade de 17 mil habitantes.