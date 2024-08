DIVÓRCIO

Priscila Fantin comenta relação entre filho Romeu e o pai pela primeira vez

Em episódio do canal sobre maternidade “Mil e Uma Tretas” que foi ao ar nesta segunda-feira (19), Priscila Fantin falou pela primeira vez sobre a relação de seu filho, Romeo, com o pai, Renan Abreu. Em um debate sobre criar filhos com pais separados que uniu os relatos de Priscila e Wanessa Camargo, a atriz contou as dificuldades que teve para manter o contato entre o ex e seu filho, além de comentar sobre o extenso processo judicial que resultou no divórcio do casal.