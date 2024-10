EDUCAÇÃO E MÚSICA

Professor baiano é aplaudido no 'Domingão' após história comovente; confira

O programa 'Domingão com Hulk' neste domingo (13) mostrou a história de Wellington Silva, mais conhecido como Nininho, um professor que mora na cidade de Monte Santo, no norte da Bahia, e foi aplaudido de pé pela plateia na Globo.

Ele ficou conhecido na internet por usar as músicas de Luiz Gonzaga para alfabetizar idosos na cidade. Em uma das gravações que viralizou na web, o educador coloca a música “Sebastiana” para ajudar os alunos a aprenderem as vogais.

Esse simples ato conseguiu atingir mais de 6 milhões de visualizações no Instagram, com vários internautas elogiando como Wellington pensa na forma de ajudar os idosos que passaram boa parte da vida sem saber ler e escrever.

No Domingão, o professor explicou que usar as músicas de Gonzagão foi a forma mais simples de resgatar a identidade de seus alunos, facilitando o processo de alfabetização. Esse projeto de ensinar a pessoas da terceira idade, no entanto, vem passando de tias para o sobrinho. Nega e Valdecir criaram o 'Grupo Saudade' há 40 anos para ajudar os moradores locais com a educação.