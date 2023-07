Professora de Educação Física de Salvador é escalada para o No Limite

Vai ter soteropolitana disputando prêmio na Globo a partir do dia 18 de julho. A baiana Raiana é de Salvador, tem 30 anos, e trabalha como professora de Educação Física.



A educadora chamou a atenção por publicar vídeos e fotos em competições de natação, corrida e crossfit nas redes sociais.



Na competição, Raiana afirma que o maior desafio será a falta de conforto, mas que não tem receio do convívio social no reality.



Na convivência com os outros participantes, a professora pretende se manter longe de qualquer confusão porque é uma pessoa "good vibes", preferindo manter o diálogo.