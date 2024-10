CULTURA

Professores da UFBA apresentam obras do cinema baiano durante festival em Shangai

O festival celebrou os 50 anos de retomada das relações diplomáticas entre os dois países

As sessões destacaram importantes produções do cinema baiano, como os documentários Maragogipinho (1968) e A Morte das Velas do Recôncavo (1975), que exploram a cultura e as transformações econômicas na Bahia. A sessão foi conduzida pelo produtor cultural Guido André.