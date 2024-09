GRATUITO

Projeto leva dança a praias e à Lagoa do Abaeté

Da relação estabelecida entre quatro artistas da dança contemporânea com o mar e as águas de Salvador surge o espetáculo Ex-passo, performance coreográfica que faz de areias e areais o seu espaço cênico. Apresentada pela primeira vez em 2018, a obra com direção coreográfica de Claudio Machado, que compõe o elenco junto com Clara Garcia Espada, João Rafael Neto e Matias Santiago, volta à cena em setembro para apresentação em quatro espaços públicos da cidade.

Em cartaz todas as quartas e quintas-feiras do mês, sempre a partir das 16h30, a coreografia estreia nesta quarta (4) e sexta (6) na praia de São Tomé de Paripe. Nos dias 11 e 12, a apresentação acontece na praia do Farol da Barra; e nos duas 18 e 19, na Lagoa do Abaeté. O encerramento da temporada será nos dias 25 e 26 na Praia da Preguiça, no Comércio. As apresentações são abertas, gratuitas e contam com audiodescrição como ferramenta de acessibilidade.