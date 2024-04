MÚSICA DA MICARETA

Psirico se apresenta na Micareta de Feira nesta sexta (19); veja figurino

O cantor Márcio Victor e a Banda Psirico se apresentarão em Feira de Santana, na Bahia, nesta sexta-feira (19) para se apresentar na Micareta de Feira, maior Carnaval fora de época do Brasil.

“Vou descer quebrando e amassando tudo! Feira é a cidade que tem mais fãs do Psi fora de Salvador, a nossa pipoca é bem tradicional, vai a cidade inteira”, afirmou o líder do grupo.

No repertório, muito pagodão baiano com a batida inconfundível do Psi. A concentração está marcada para 19h.