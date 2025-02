MAIS DE 100 INDICADOS

Qual o melhor restaurante de Salvador? Votação já está aberta para o público; confira

"Melhores da Gastronomia" tem 40 categorias; Acarajé da Cira, Bravo Burger e Vini Figueira são alguns dos indicados

A votação considera sabor, criatividade, atendimento, harmonização de sabores e custo-benefício, entre outros aspectos. O público pode votar presencialmente nos restaurantes participantes, por meio de um QR code com geolocalização, garantindo que cada voto seja autêntico e registrado apenas uma vez. Já os jurados seguem visitando os estabelecimentos de forma não anunciada para as suas avaliações.>

Os finalistas serão anunciados em 31 de março e os vencedores serão revelados em uma grande cerimônia no fim de abril. O prêmio, realizado pela promoter Licia Fabio, pelo jornalista e crítico gastronômico Ronaldo Jacobina e pelo contador especializado em restaurantes e CEO do HubNexxo Paulo Neto, conta com o apoio do Jornal Correio.>