EXPANSÃO

Baiana dona de dois restaurantes em Portugal abre 1ª unidade em Salvador; saiba mais

Nova unidade vai comercializar moquecas, bobó de camarão e vegetariano, bolinho de estudante, manjar de coco e muito mais

Perla Ribeiro

Publicado em 11 de fevereiro de 2025 às 09:21

Baiana dona de dois restaurantes em Portugal abre nova unidade em Salvador Crédito: Reprodução

Com dois restaurantes de comida baiana em Portugal, a sócia-proprietária do restaurante Acarajé da Carol, Carolina Alves de Brito, decidiu empreender no Mercado do Rio Vermelho. Após 22 anos de muito trabalho em outro país com um projeto que respira a tradicional culinária baiana, ela diz estar realizando o sonho de voltar para casa. A nova unidade vai comercializar moquecas, bobó de camarão e vegetariano, caldo de feijão, carne do sol com aipim, bolinho de estudante, manjar de coco e muito mais. >

Com experiência no ramo desde os 19 anos e restaurante próprio desde 2018, Carol afirma que viu na Ceasinha um espaço perfeito para uma nova instalação. “É um local que reúne muito da nossa cultura, com artesanato, feira e agora, com a nossa chegada. Enxergo a Ceasinha como um local incrível: fica em um bairro de vida pulsante, em uma das principais avenidas da cidade, tem amplo estacionamento e potencial para receber bem soteropolitanos e turistas com segurança”, destacou. >

Nascida e criada no bairro de Itapuã, Carol tem levado axé e baianidade para o outro lado do Atlântico. Quando tinha 19 anos, a caçula de 14 irmãos trabalhava no tabuleiro com Cira, famosa quituteira soteropolitana falecida há dois anos. Foi lá mesmo, na rua Aristídes Milton, que ela encantou um casal de portugueses que a fez um convite um tanto quanto inusitado. Com passagens pagas e hospedagem garantida, queriam que ela fosse trabalhar no restaurante deles em Portugal. >

Carol embarcou na aventura sem nunca ter saído de Salvador, imaginando que iria passar poucos dias no continente europeu. Na época, não imaginava que anos depois teria seu próprio negócio, um pedacinho da Bahia no país que nos colonizou. Em 2017, ela começou a alugar um espaço na Casa do Brasil e fazer religiosamente, todas as quintas-feiras, um evento especial para quem quisesse sentir o gostinho de Salvador. Se montava de baiana e servia o quitute. Deixou se ser só Carol e virou Carol do Acarajé. >

O sucesso das noites soteropolitanas em Lisboa foi tanto que Carol decidiu dar um grande passo na sua carreira e abriu seu próprio restaurante. Hoje, a baiana comanda com muito orgulho os restaurante Acarajé da Carol, que fica localizado no Bairro Alto, no coração da capital de Portugal, e em Santa Marta. Apesar das dificuldades encontradas por ser imigrante e mulher negra, a baiana nunca deixou a fé de lado e foi, aos poucos, construindo sua vida pessoal e profissional longe de onde nasceu.>

“Ela nasceu aqui, mas já levei para Salvador e ela é apaixonada por lá e tem amizade com os familiares daí. Ela tem muito orgulho das suas origens e vou tentando inserir um pouco da nossa cultura na dela. É importante que ela saiba sobre a nossa cultura e o nosso povo”, conta. É nas viagens para a Bahia que Carol leva ingredientes para o restaurante. >