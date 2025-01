SAÚDE

Quando usar compressa fria ou quente? Especialistas explicam

Fisioterapeuta e professora detalha qual tipo é recomendado para cada tipo de problema

Anna Luiza Santos

Publicado em 22 de janeiro de 2025 às 16:32

Compressas Crédito: Freepik

Provavelmente, quando você esteve com alguma lesão ou dor já utilizou as famosas compressas, panos úmidos, frios ou quentes usados com frequência para amenizar incômodos no corpo. Mas, em meio às cólicas, inflamações ou pancadas, você sabe qual tipo de compressa é ideal para usar? Tudo será explicado nesta matéria.

As compressas quentes ou mornas são recomendadas para tratar dores de origem muscular, como torcicolos e dores na lombar. O calor das compressas aumenta o calibre dos vasos sanguíneos e relaxa a musculatura. Contudo, é preciso ter cuidado com a temperatura para não ocasionar queimaduras. As compressas quentes devem ser aplicadas no local dolorido por 15 a 20 minutos, aproximadamente 4 vezes por dia.

A fisioterapeuta e professora universitária, Luana Souza, explicou sobre a importância do uso das compressas. “Elas representam uma das formas de tratamento mais simples e acessíveis que temos no nosso cotidiano. As quentes são recomendadas também para lesões crônicas ou mais antigas, onde há uma necessidade maior de relaxamento muscular e alívio da rigidez na área afetada”, contou.

Já as compressas frias ou geladas são usadas para tratar eventos traumáticos agudos, como pancadas, fraturas e contusões. Com a temperatura mais baixa, o calibre sanguíneo é reduzido, diminuindo o fluxo de sangue no local e proporcionando alívio na dor e na inflamação.

Caso você opte por usar gelo, é recomendado que ele não seja adicionado sobre a pele, pois pode causar queimaduras. O gelo deve ser colocado dentro de um saco plástico e envolto em uma toalha antes de aplicar sobre a pele. O tempo de aplicação sugerido varia de 15 a 20 minutos, pelo menos 4 vezes ao dia.