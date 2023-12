Quem é Marlon Wayans, ator de 'As Branquelas' que participa da Farofa da Gkay?

O ator Marlon Wayans, conhecido por ter atuado na comédia As Branquelas ao lado do irmão, Shawn Wayans, marcou presença na Farofa da Gkay e até foi visto aos beijos com a cantora Gabi Martins na festa desta segunda-feira, 4. O evento, já tradicional entre os influenciadores, é feito em comemoração ao aniversário de Gessica Kayane.



Marlon tem 51 anos e, além de ator, é roteirista, comediante, produtor e diretor. Ele é reconhecido, na maioria das vezes, pelos trabalhos que realizou ao lado de Shawn. Os dois também já atuaram juntos em Todo Mundo em Pânico, Todo Mundo em Pânico 2, Vizinhança do Barulho, O Pequenino e na sitcom Dupla do Barulho.