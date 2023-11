Sem Dark Room e transmissão ao vivo: Veja detalhes da Farofa da Gkay

A edição da Farofa da Gkay de 2023 está se aproximando, com datas marcadas para acontecer entre os dias 4 e 6 de dezembro. O hotel Marina Park sediará mais uma vez o evento que marca a celebração do aniversário de Gessica Kayane, a influenciadora por trás da festa.



Até agora, nove atrações foram confirmadas para se apresentarem no evento, entre elas Xand Avião, Wesley Safadão e Léo Santana. Pedro Sampaio e Felipe Amorim também integram a lista.