Quem é o ‘barão do agro’ que bancou casamento de luxo da filha em Cuiabá

Elusmar Maggi Scheffer, 'barão do agro'. Crédito: Reprodução/ Redes Sociais

A festa de casamento de Rayssa Scheffer chamou a atenção nas redes sociais pelo luxo e pela decoração extravagante. De acordo com a revista Veja, foram gastos cerca de R$ 15 milhões com a cerimônia.



Rayssa é filha de Elusmar Maggi Scheffer, considerado um dos homens mais ricos do Brasil. Conhecido como "barão do agronegócio", Elusmar é sócio do Grupo Bom Futuro. A empresa, que é advinda da agricultura, também tem atuações nas áreas de energia, imobiliária e agropecuária.

Elusmar é torcedor do Internacional. Em 2021, ficou conhecido por doar R$ 1 milhão para o time, para que o jogador Rodinei fosse utilizado na decisão do campeonato brasileiro. Mesmo assim, seu time perdeu o jogo.

A família Maggi, na verdade, é conhecida no Mato Grosso por ter grande poder e fortuna. Em 2014, foi eleita pela revista Forbes a sétima família mais rica do Brasil. O patrimônio conhecido dos Maggi é de 530 mil hectares de terras cultivando algodão, soja, milho e reservadas à pecuária, no Mato Grosso e no Maranhão.

Elusmar é irmão de Eraí, conhecido como "rei da soja". Ele também é primo do ex-governador e ex-senador Blairo Maggi, que ocupou o cargo de ministro da Agricultura no governo de Michel Temer.

Casamento de luxo

Rayssa, que é artista plástica, se casou com o empresário Nivaldo Santiago. O evento ocorreu no último sábado, 25 de novembro, no Centro de Eventos Pantanal. A festa teve artistas como Wesley Safadão, Matheus & Kauan, Thiago Abravanel e Vintage Culture como atrações.