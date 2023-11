Quem era Ísis Freitas, atriz de 22 anos que morreu no domingo (12)

"Ainda em choque com sua partida. Menina jovem, muito doce, talentosa e carinhosa”, foi assim que a atriz Larissa Manoela descreveu a amiga Ísis Freitas. A modelo e atriz de 22 anos morreu no domingo (12) e não teve a causa da morte revelada. A jovem foi descrita por amigos como uma menina radiante, divertida e animada. Ela era uma forte aposta dentre os atores jovens da dramaturgia na televisão e teatro. Ísis fez parte de campanhas para marcas de cosméticos e atuou em peças teatrais.

A jovem estava em fase de teste para a próxima novela das sete da Globo, "A vovó sumiu!". Além de atriz, Isis Freitas também trabalhava como modelo e compartilhava a rotina no seu perfil do Instagram.

Ver essa foto no Instagram

O anúncio do falecimento foi publicado no perfil do Instagram de Ísis, que antes tinha 3 mil seguidores e depois da morte subiu para 6 mil. Atualmente a página está privada.