Quem são os padrinhos de José Leonardo, filho de Virginia e Zé Felipe

O assessor de Virginia, Hebert Gomes, foi escolhido para ser o padrinho; Monyque Isabella, irmã do cantor, foi escolhida para ser madrinha

José Leonardo, filho de Virginia e Zé Felipe que nasceu no domingo, 8, já tem os seus padrinhos escolhidos. Monyque Isabella, irmã do cantor, foi escolhida para ser madrinha pelos pais do recém-nascido. Na noite da terça-feira, 9, ela compartilhou a notícia em suas redes sociais. "Melhor presente que eu poderia ganhar! Sua madrinha já te amava antes de te conhecer, agora mais ainda. Que Deus te proteja e guie seus passos. Te amo Josézin", escreveu.