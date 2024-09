ABRINDO PRESENTES

Rafa Justus ganha presente inusitado de Pedro Sampaio e agradece: “Amei”

Rafa Justus comemorou seus 15 anos em grande estilo

Alô Alô Bahia

Publicado em 6 de setembro de 2024 às 10:23

Rafa Justus abre presente de Pedro Sampaio Crédito: Redes sociais

Rafa Justus, filha da apresentadora Ticiane Pinheiro e do empresário Roberto Justus, utilizou as redes sociais para agradecer a Pedro Sampaio pelo presente inusitado que recebeu do artista.

O DJ e produtor, que foi uma das atrações da luxuosa festa de 15 anos da adolescente, deu de presente um pijama estampado com o seu rosto. “Simplesmente AMEI!”, declarou Rafa. Na publicação, ela contou que o presente veio com um convite para o lançamento do último álbum do carioca, ASTRO. O disco foi lançado nesta quarta-feira (4) e conta com parcerias com Luísa Sonza e Marina Sena.

Rafa Justus comemorou seus 15 anos em grande estilo com uma luxuosa festa no Hotel JW Marriott, em São Paulo.