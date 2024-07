SE DEU MAL

Rafa Kalimann é processada após fazer publicidade de marca concorrente durante contrato de exclusividade

O caso aconteceu em um camarote patrocinado na Marquês de Sapucaí, no carnaval do Rio de Janeiro deste ano. A atriz, que está no ar na novela da Globo na faixa das 19 horas, teria assinado o contrato com a empresa do ramo alimentício dois meses antes de aparecer no camarote festivo do mês de fevereiro.