ATRIZ NOVATA

Rafa Kalimann rebate críticas sobre o seu trabalho em novela: ‘se eu ligasse, já teria desistido’

Contudo, em entrevista ao jornal O Globo, Kalimann afirma que ainda está aprendendo a lidar com as críticas sobre o seu trabalho. "Desde que eu saí do BBB tudo o que eu fui fazendo depois foi gerando uma enxurrada de críticas. Eu acho que a gente chega a um lugar de meio que se anestesiar com aquilo, porque, independentemente do que você faça ou deixe de fazer, as pessoas ultimamente têm criticado", iniciou ela, que também já havia atuado anteriormente na emissora com uma participação especial na série Rensga Hits!, em 2022.