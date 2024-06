IRMÃ DE DAVI

Raquel Brito desabafa sobre saúde mental e pede socorro

A irmã do vencedor do BBB 24 Davi, Raquel Brito, usou as redes sociais na madrugada deste domingo (16) para desabafar sobre sua saúde mental. Em uma série de postagens no Twitter, ela afirmou estar vivendo uma verdadeira guerra após a passagem do irmão pelo reality show.