A FAZENDA

Raquel Brito especula traição em A Fazenda: 'Tô sentindo que vai rolar uma covardia comigo'

"A partir de hoje sem gracinha, sem brincadeirinha", decretou a baiana

Da Redação

Publicado em 19 de setembro de 2024 às 18:08

Raquel Brito está atenta ao jogo Crédito: Reprodução

Raquel Brito já está sentindo a pressão que é viver um reality show. A irmã de Davi, campeão do Big Brother Brasil (BBB) 24, chorou nesta quinta-feira (19), disse que está com mau pressentimento e prometeu agitar o game.

Conversando com as câmeras, a baiana começou o papo melancólica, chegou a dizer que queria ir embora do programa A Fazenda. "Eu estaria na minha caminha agora, com meu namorado, comendo meu café. Saindo, voltando. Pensar que aqui tem um bocado de pessoas com pensamentos diferentes, em busca do mesmo prêmio que eu. Meu Deus. Onde eu tava com a cabeça? Eu podia estar em casa assistindo. Quero ir pra casa. Saudade da minha coroa. Podia estar com meu cachorro, minha mãe. Tô me sentindo tão só. Tão sozinha numa desse tamanho".

Chorando, ela chegou a dizer que está prevendo que vai viver o mesmo que seu irmão viveu, e será perseguida no jogo. “Eu tô entendendo tudo. Tudo, tudo, tudo. Deus, se eu não aguentar ficar aqui, dá um jeito de me tirar, se o Senhor vir que tá passando dos limites. Não gosto de ficar assim. Sensação no coração, agonia terrível. Não gosto. Sabe, Jesus, eu tô sentindo que vai vir uma covardia. Tô sentindo que vai rolar uma covardia comigo. Agora tá ligado que não sei que lado vai vir. Por isso tô agoniada. Só que agora pra poder me proteger vou ter que articular na minha cabeça. E acabou. Agora que burrice minha né, velho? Eu chamei as pessoas pro jogo e era uma parada que podia pensar sozinha sem fazer esse auê todo. Eu não penso, pô! Não penso. A partir de amanhã, vou ter que pensar em tudo que faço aqui dentro", seguiu.