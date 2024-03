SE DEFENDEU

Raquele revela não ter sido convidada para o Domingão

Ex-BBB publicou um vídeo informando a situação

Publicado em 25 de março de 2024 às 08:02

Raquele e Luciano Huck Crédito: Redes sociais / Globo

Depois que Luciano Huck informou que Raquele não pode participar do programa neste domingo (24), a própria ex-BBB publicou um vídeo informando que não foi convidada para o Domingão.

Na gravação, a doceira explicou que, ao contrário de Yasmin Brunet e Rodriguinho, ela não foi chamada para participar do programa, e desmentiu que negou o convite para o palco da Globo.

Ainda no vídeo, Raquele deixou claro que vai participar do Domingão caso receba convites futuros, mas não deixou de ir porque não quis, frisando que não recebeu nenhuma chamada.

"Não deixei de ir porque eu não quis, é porque eu realmente não fui convidada. Então, Luciano Huck, quando a proposta surgir e o convite chegar, claro, óbvio, certeza que vai ser um prazer fazer parte do programa", disse.

Por fim, ela ainda reforçou que não pode ser reduzida ao o que aconteceu na casa, sendo chamada de planta, e frisou que ficou desconfortável com as críticas transmitidas no Domingão: "Jogo é jogo, eu estou aqui fora, eu sou um ser humano e tenho sentimentos".

Raquele não participou do programa “Domingão com o Huck” hoje e surgiram muitos questionamentos. Pedimos para a Ra gravar um vídeo explicando o motivo de não estar lá. #TeamRaquele 🍩 pic.twitter.com/ZS3i2P9pL2 — Raquele BBB24 🍩 (@raquele_cardozo) March 24, 2024

Defendeu dona Déa

Pouco antes de pedir desculpas à Raquele, Luciano aproveitou alguns minutos para pedir mais respeito para dona Déa, mãe do humorista Paulo Gustavo, após as críticas que ela recebeu depois do programa com Yasmin Brunet.

"Acho uma mulher incrível, corajosa, aguerrida, divertida, inteligente, que fala de um jeito que as pessoas entendem. Não à toa a maior bilheteria da história do Brasil foi inspirada nela. Por isso não aceito, em hipótese alguma, que ninguém jamais desanque, desrespeite ou faça qualquer coisa com a dona Déa, na vida real ou na vida digital, porque a dona Déa Lúcia é maravilhosa. Dona Déa Lúcia é necessária", disse Luciano.