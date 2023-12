Ratinho faz transplante capilar e internautas disparam: 'Cadê a cabeleira?'

O apresentador Ratinho, de 67 anos, apareceu na manhã deste sábado (23) com o visual diferente do que o público está acostumado a ver nas noites do SBT.



Sentado sem camisa, o apresentador surgiu sendo cuidado pelo filho, Ratinho Júnior, governador do Paraná. No vídeo, o primogênito aparece terminando de cortar o cabelo do funcionário de Silvio Santos.