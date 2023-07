Ratinho revela fortuna com emissora de TV, 73 rádios e 9 fazendas

O apresentador Ratinho, 67, revelou detalhes de sua fortuna milionária. Como parte dela, o veterano do SBT cita nove fazendas, 73 rádios e uma emissora de TV, conforme explicou em entrevista ao “Pod Pai Pod Filho Podcast”.



"Hoje já tenho nove fazendas. Na TV, se pudesse fazer um contrato com o SBT para ficar do jeito que eu estou pelo resto da minha vida, eu faria. Pretendo ampliar e ter ainda a maior rede de rádios do Brasil. Hoje, são 73. Para ser a maior, faltam mais cinco", detalhou.