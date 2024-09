CINEMA

Rede de cinema promove semana especial com ingressos a R$ 12

A Cinemark será uma das redes exibidoras da Semana do Cinema, de 12 a 18 de setembro, em todo o Brasil. Durante sete dias, os cinéfilos poderão conferir nas salas filmes de todos os gêneros da programação normal por apenas R$ 12.

Apenas sessões em 2D e 3D de novidades como “Os Fantasmas Ainda se Divertem: Beetlejuice Beetlejuice”, “Silvio”, “Hellboy e o Homem Torto”, “Meu Amigo Pinguim” e “O Corvo” estão em exibição e podem ser assistidas com o valor promocional. Salas Prime, Poltrona D-BOX e XD não estão inclusas, assim como filmes de conteúdos especiais.

Esta é a quinta edição da programação especial, idealizada pela FENEEC (Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas), com apoio da ABRAPLEX (Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex). As regras podem ser conferidas no site da Cinemark.