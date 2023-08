Regina Casé faz massagem e beija os pés de Preta Gil durante visita no hospital

Preta Gil recebeu uma visita mais que especial no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, nesta quarta-feira (30). A apresentadora Regina Casé visitou a cantora, que permanece internada após retirar um tumor do reto e o útero.



A apresentadora não só presenteou a amiga com um óleo massageador, como também fez uma massagem nos pés da filha de Gilberto Gil. "Esse tipo de visita é bom, porque além de vir, traz presente e ainda aplica", comentou a cantora. "Surpresa", respondeu Regina, aos risos.