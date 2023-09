Renata e Willian Bonner se emocionam com vídeo de Faustão: 'Saúde'

Bonner e Renata se emocionam com vídeo de Faustão. Crédito: TV Globo / Redes sociais

O vídeo de Faustão no hospital agradecendo pelo coração que ganhou de doador, emocionou as redes sociais, e os apresentadores do Jornal Nacional nesta quinta-feira (31).



William Bonner e Renata Vasconcellos ficaram visivelmente emocionados após exibirem a gravação no jornal noturno da Globo. O programa mostrou uma reportagem sobre o transplante de coração de Fausto Silva.

Na matéria, o JN destacou que o Brasil conseguiu bater o recorde de número de doações de órgãos só no primeiro semestre deste ano. Entre esses pacientes que mudaram de vida, está Faustão. Ainda no programa, a reportagem rebateu as diversas críticas em relação à rapidez do transplante.

Em seguida, o vídeo publicado pelo apresentador foi exibido no Jornal Nacional, com a voz da repórter falando que Fausto fez diálise e passou por sessões de fisioterapia. No último boletim médico, o apresentador está com a função cardíaca normalizada.

Após finalizar, Bonner e Renata estavam com os olhos marejados, prontos para chorar de emoção com o vídeo do ex-colega de casa. "Saúde para o Faustão", desejou a apresentadora. "Saúde", disse o editor-chefe.