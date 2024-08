INTOLERÂNCIA RELIGIOSA

Repórter da Globo perde seguidores após revelar ser da Umbanda: 'Resolva suas questões'

Jornalista não ligou para as críticas nas redes sociais

Mesmo nos dias atuais, muitas pessoas ainda continuam se importando com a religião do outro e a repórter Victória Henrique, da TV Globo, não se importou muito com a quantidade de pessoas que deixaram de seguir a jornalista nas redes sociais.