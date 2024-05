ACIMA DOS 40 ANOS

Repórter da Globo, Tiago Scheuer revela descoberta de herpes zóster: 'Muita dor'

No Instagram, nesta quarta-feira (1°), o repórter do jornalismo da emissora carioca explicou que manchas vermelhas apareceram em seu corpo com dores e coceiras, que pioraram com o passar dos dias.

"No meu caso não precisei ficar internado ainda bem. Mas as dores foram intensas, oscilavam com sensação de choque, agulhada, ardência, queimadura, soco… Começou com uma manchinha vermelha na minha barriga e essa manchinha foi crescendo dia após dia. Depois ocupou parte da lateral do corpo e das costas. Não entendendo nada, três dias depois, eu procurei uma dermatologista. Ela me diagnosticou com herpes-zóster e já me deu os antivirais para eu tomar. Só três semanas depois é que as dores pararam por completo. Estou bem", explicou.