Repórter Lívia Torres é demitida da Globo após burlar regra

Crédito: Reprodução

A repórter Lívia Torres foi demitida da Globo na segunda (17). Com 14 anos de casa, ela descumpriu uma regra interna ao apresentar o sorteio da semifinal da Copa do Brasil para a CBF, informa o portal Notícias da TV.



A TV Globo proíbe seus jornalistas de participarem de eventos ou trabalhos remunerados fora da emissora.



A reportagem informa que os colegas de Lívia estão chocados com a dispensa da jornalista. A profissional foi chamada na direção da emissora logo depois de encerrar a transmissão ao vivo do sorteio.

Há uma movimentação de profissionais do Jornalismo e do Esporte da Globo para que a empresa libere trabalhos fora da emissora. Lívia não é a primeira a se arriscar em coberturas "de fora". Muitos outros profissionais fazem a mesma coisa para conseguirem dinheiro extra, mas a Globo ignora.

A emissora publicou em 2011 um documento com seus Princípios Editoriais do Grupo Globo, atualizado em 2018. As regras ditam que todos os profissionais são proibidos de manifestarem preferências por times de futebol e figuras políticas, e também de opinarem ou curtirem publicações nas redes sociais que possam comprometer o veículo em que trabalham.

"Os jornalistas são em grande medida responsáveis pela imagem dos veículos para os quais trabalham e devem levar isso em conta em suas atividades públicas, evitando tudo aquilo que possa comprometer a percepção de que exercem a profissão com isenção e correção", diz um trecho do edital.

"É imprescindível que o jornalista evite a percepção de que faz publicidade, mesmo que indiretamente, ao citar ou se associar a nome de hotéis, marcas, empresas, restaurantes, produtos, companhias aéreas etc. Participantes de programas esportivos televisivos, radiofônicos ou transmitidos pela internet seguirão neste quesito a política comercial de seus veículos", continua.