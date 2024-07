DECEPCIONOU

Restart cancela show em Salvador e fãs acusam falta de público

Viral no fim dos anos 2000, a banda Restart anunciou o cancelamento do show em Salvador. A apresentação aconteceria na Concha Acústica, já na próxima semana, no dia 3, e o novo anúncio decepcionou os fãs.

Os seguidores, no entanto, não receberam a notícia e apontaram para o cancelamento por causa de uma possível falta de público. "Isso que a Restart tá fazendo com os fãs desde o início da Tour é um verdadeiro absurdo!!! Cara, se tá com pouco público altera pra um lugar menor, faz um encontrinho em algum parque e cantem [...] os fãs de vocês esperaram ANOS pra isso", reclamou um perfil no X.