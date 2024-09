GASTRONOMIA

Restaurante Amado fará jantar especial com o chef Filipe Rizzato

Convidado fará um cardápio inédito em parceria com o chef Edinho Engel

Da Redação

Publicado em 2 de setembro de 2024 às 14:38

Chefs Filipe Rizatto e Edinho Engel Crédito: Divulgação

O restaurante Amado receberá o chef Filipe Rizzato para um evento de preparação de cardápio especial, ao lado do chef Edinho Engel. O especial acontecerá no dia 11, às 19h, e apresentará um menu em sete tempos, com aperitivos, entradas fria e quente, três pratos principais e sobremesa.

Rizatto é o chef executivo do restaurante Tangará Jean-Georges, que fica no hotel de luxo Palácio Tangará, em São Paulo, e possui uma premiação de estrela Michelin. Anteriormente, já tinha comandado a cozinha do Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, além de restaurantes nos Estados Unidos, na Itália, Espanha e Inglaterra.

Nesta quarta-feira (4), os dois chefs farão um primeiro jantar no restaurante do Tangará, iniciando os pratos em dupla. A iniciativa se chama “Jantar a Quatro Mãos”, e será dividida em dois momentos.

O primeiro convite partiu do chef paulista, que chamou o responsável dos restaurantes Amado e Manacá para levar a cultura baiana ao cardápio conjunto. “Quando o chef me convidou para cozinhar com ele no Tangará, me senti honrado e entendi isso como uma celebração, como um reconhecimento à gastronomia que praticamos”, disse Edinho.

Com a proposta, o chef baiano aceitou e decidiu ampliar a ideia, convidando Rizatto para a Bahia. “O Rizatto faz uma cozinha bem pensada, bem estruturada, e tê-lo em nossa casa baiana é uma grande oportunidade de aprender e trocar experiências”, comentou ele.

Mas os dois projetos não são iguais - cada encontro terá seu cardápio original, criado pelos chefs especialmente para o restaurante. No Amado, inclusive, os clientes poderão escolher entre o menu servido com ou sem harmonização, custando R$ 380 sem o serviço, e R$ 580 harmonizado.

Na Bahia, o cardápio será formado por aperitivo de tartelete de cebola roxa e taco de siri mole e picles de maxixe; entrada fria de crudo de olhete, ají amarillo, salicornia e hibisco; entrada quente de tainha em lardo de colonnata ao molho de Jerez; primeiro prato de vieira grelhada, purê de couve-flor, crocante de quinoa e gastric de açafrão; segundo prato de magret de pato e arroz à mineira; terceiro prato de short rib angus glaceado, brócolis tostado e purê de cenoura; e sobremesa de esponja de queijo branco com goiaba em texturas.