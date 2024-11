FAMOSOS

Retorno de turnês do BTS é adiada para 2026, confirma Kyeong-jun Lee

Integrantes já estarão liberados em meados de 2025, mas turnê vai demorar um pouco mais

A informação foi confirmada pelo diretor financeiro da HYBE, Kyeong-jun Lee. "Nós estamos em discussões com os membros no momento para acertar atividades em grupo em 2026. O retorno do BTS como um grupo completo traria muitos lucros para a gravadora, mas acreditamos que o crescimento de outros artistas em popularidade, ao redor do mundo, estão contribuindo cada vez mais para a nossa progressão como empresa", comentou o executivo.