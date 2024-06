Reynaldo Gianecchini publica vídeo dançando vogue em ensaio para musical ‘Priscilla’; veja

O musical é uma adaptação do longa Priscilla, A Rainha do Deserto, que estreou em 1994. A trilha sonora do espetáculo inclui hits como I Will Survive, I Say A Little Prayer, Go West, Can’t Get You Out Of My Head, True Colors, Always On My Mind, I Love The Nightlife, Girls Just Wanna Have Fun, entre outros.