Ricardo Ishmael lança livro infantil “Por que as nuvens choram?” neste domingo

Evento gratuito acontecerá no Shopping Salvador e terá a participação do ilustrador Heitor Neto e outros convidados

O jornalista e escritor Ricardo Ishmael lança Por que as nuvens choram?, sua quinta obra infantojuvenil, neste domingo (19), às 16h, na Estação Café, espaço para eventos localizado na Praça Central – Piso L1 do Salvador Shopping. A entrada é gratuita.

“Por que as nuvens choram?” acompanha o dia a dia de uma menina de 10 anos, filha única, que ao longo da história vai percebendo surgirem discussões entre os pais. Esses desentendimentos chegam ao limite no dia em o time de futebol do pai da criança perde uma partida, e a partir deste episódio uma importante decisão é tomada pela mãe para preservar a ela e a filha.