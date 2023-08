Ricky Vallen volta a Salvador com única apresentação na Casa do Comércio

O cantor Ricky Vallen estará de volta a Salvador para realizar um único show na capital baiana, neste sábado (2), no Teatro Sesc Casa do Comércio. O show traz grandes clássicos na MPB, como Atrás da Porta (Chico Buarque), Um Dia, Um Adeus (Guilherme Arantes), Sangrando (Gonzaguinha) e Você Não Me Ensinou a Te Esquecer (Caetano Veloso).



Ricky Vallen também inclui no repertório hits como A Lenda (Sandy e Junior), Medo Bobo (Maiara e Maraísa) e Show das Poderosas (Anitta). Spending My Time (Roxette), Empire States of Mind (Alicia Keys) e a clássica Non, Je Ne Regrette Rien (do repertório da francesa Edith Piaf) são alguns dos hits internacionais que o artista incorpora ao seu espetáculo.