Rihanna e A$AP Rocky apresentaram ao mundo a recém-nascida do casal e também o nome da bebê: Riot Rose, que nasceu em agosto.



Os dois aparecem também com Rza, o filho mais velho do casal, combinando looks jeans em cliques na web levando os usuários das redes sociais à loucura.



Veja as fotos da família de Rihanna e A$AP Rocky: