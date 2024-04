BAHIA NO TOPO

Rita Batista é confirmada como apresentadora do Saia Justa

Vitória da Bahia! A apresentadora Rita Batista agora faz parte do time de integrantes da nova temporada do Saia Justa, do GNT. A jornalista, atualmente, está à frente do programa É de Casa, exibido todas as manhãs de sábado da Globo.