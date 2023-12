Rita Batista vira princesa da Disney para promover estreia de filme; saiba mais

Rita Batista. Crédito: Reprodução

A jornalista baiana Rita Batista viveu o sonho de se tornar uma princesa da Disney por um dia. A produção especial da TV Globo para o programa É De Casa foi ao ar no último sábado (23) e promoveu o anúncio de "Wish: O Poder dos Desejos".



O filme é a mais nova animação da Disney produzida pelo estúdio que realizou "Frozen" e "Moana" para comemorar os 100 anos de existência do Walt Disney Studio. A obra, que chega aos cinemas brasileiros no dia 4 de janeiro, conta com a história de Asha, uma jovem de 17 anos que mora no reino mágico de Rosas, governado pelo Rei Magnífico, onde os desejos da população são realizados através de seus poderes mágicos.

Para promover o filme na TV aberta, Rita Batista foi convidada a se caracterizar de princesa. Ela contou nas redes sociais como foi o processo e revelou que aceitou logo ao ver a sinopse da história. "Me fizeram o convite, eu aceitei. Eu acredito neste poder. Ele me trouxe até aqui. Quando vi a personagem, o texto, as expressões, as sardas, as conversas com o sobrenatural (assistam!), fiquei louca. Daí foi somente decorar o texto e confiar nessa equipe incrível, capitaneada pelo diretor Leo Takahashi", postou Rita no Instagram.

Ela contracena com a atriz Clara Moneke e a humorista Dani Calabresa para a produção, que conta ainda com uma boneca idêntica à jornalista baiana. "Esse figurino foi feito especialmente para esse trabalho, olha o capricho de Alessandra Barrios e sua turma. Esse cenário, pensado e executado por Mauro Vicente Ferreira e um pessoal dos bons. Esse cabelo de 2 metros durou 6 horas para ficar pronto e é o resultado do estudo, esforço, execução e excelência do @meuafro_. Minhas queridas Clara Moneke e Dani Calabresa, parceiras de cena, que vivem a magia de Disney faz tempo, foram incríveis", relatou. "O resultado não poderia ser diferente, a fábrica de sonhos que é a @tvglobo fazendo a gente viver o que desejou. Eu sempre soube. Eles se realizam", escreveu a apresentadora.