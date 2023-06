Ritchie explica sobre 'abajur de carne' em 'Menina Veneno'

A noite deste domingo (25), no Domingão com Huck, foi de nostalgia para os amantes do MPB dos anos 80. No palco do programa da Globo, o cantor Ritchie, de 71 anos, relembrou os maiores sucessos da carreira.



Uma das músicas mais cantadas, a famosa "Menina Veneno", teve um trecho explicado pelo cantor, que ficou na incógnita dos brasileiros durante anos. A parte do "abajur cor de carne", na verdade, é uma meia.



"Todas as mulheres sabem o que é meia cor de carne (cor da pele). Estava lendo as memórias da Marlene Dietrich, atriz alemã. Em 1959 ela estava hospedada no Hote Copacabana Palace e escreveu cartas para os amigos na Alemanha dizendo que ela estava encantada com os abajures cor de carne que tinham no Copacabana Palace e pensamos em usar isso, num país de tantas cores, para cada um tirar sua própria interpretação", explicou.