Rock in Rio dá a largada nesta sexta (13) em edição de 40 anos; saiba como assistir

Shows ocorrem até o próximo final de semana

Alô Alô Bahia

Publicado em 13 de setembro de 2024 às 12:27

Rock in Rio 2024 Crédito: Divulgação

A edição de 2024 do Rock in Rio, que celebra os 40 anos do festival, começa nesta sexta-feira (13) com programação dedicada principalmente ao Rap, na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro. A principal atração da noite é o norte-americano Travis Scott, um dos maiores nomes atuais do estilo. O evento será transmitido ao vivo.

Quem abre o Palco Mundo é o rapper britânico 21 Savage, em sua primeira apresentação no Brasil. Durante sua apresentação, os fãs brasileiros aguardam a execução da faixa “Redrum”, lançada neste ano, com sample de “Serenata do Adeus”, de Vinicius de Moraes.

O primeiro dia também é de Ludmilla no Palco Mundo, dois anos após performance memorável no Palco Sunset. Outro brasileiro na programação da abertura do festival é Matuê, que se apresenta ao lado de duas revelações do mesmo estilo, Wiu e o baiano de Jacobina Teto.

O Palco Sunset segue a mesma linha, com shows de MC Cabelinho com o Coral das Favelas e a tríade Orochi, Chefin e Oruam.

O Rock in Rio segue até o dia 22 de setembro, na zona oeste da capital carioca, com grandes artistas nacionais e internacionais, como Imagine Dragons, Avenged Sevenfold, Evanescence, Ed Sheeran, Charlie Puth, Katy Perry, Karol G, Mariah Carey, Akon e Shawn Mendes. Ainda há ingressos para os dias 15, 19 e 21 de setembro, à venda no site do evento.

Baianos

Neste primeiro fim de semana, alguns baianos estão entre as atrações. Além do rapper Teto, que participa do show de Matuê, a banda Penélope se apresenta com a banda Pato Fu, no sábado (14), no Palco Sunset, onde fazem show especial. No mesmo dia, no Palco Supernova, é a vez da rapper baiana Duquesa, recentemente indicada ao BET Awards 2024, se apresenta. Já no domingo (15), no Palco Global Village, Larissa Luz é uma das atrações.

Confira line-up do primeiro fim de semana:

– 13 de setembro (sexta-feira):

* Palco Mundo:

16h40 – Matuê com Wiu e Teto



19h00 – Ludmilla



21h20 – 21 Savage



00h00 – Travis Scott



* Palco Sunset:

15h30 – Funk Orquestra convida MC Daniel, Rebecca e MC Soffia



17h50 – Veigh e Kayblack



20h10 – Orochi, Chefin e Oruam



22h45 – MC Cabelinho & Coral das Favelas



* Palco New Dance Order:

22h00 – Cat Dealers



23h30 – Chemical Surf



01h00 – Fatsync x Malifoo



02h30 – Deadmau5



* Palco Espaço Favela:

16h00 – Slipmami



19h00 – Kevin o Chris



21h00 – TZ da Coronel e Borges



* Palco Global Village:

15h30 – Victor Xamã



17h30 – Katú Mirim



19h15 – Karan Aujla



* Palco Supernova:

15h00 – Mc Maneirinho



17h00 – The Box



18h30 – Mizzy Miles



20h30 – Major RD



– 14 de setembro (sábado):

* Palco Mundo:

16h40 – Lulu Santos



19h00 – Zara Larsson



21h20 – OneRepublic



00h00 – Imagine Dragons



* Palco Sunset:

15h30 – Patu Fu e Penélope



17h50 – Christone “Kingfish” Ingram



20h10 – James



22h45 – NX Zero



* Palco New Dance Order:

22h00 – Liu



23h30 – Öwnboss



01h10 – Kvsh



02h40 – DJ Snake



* Palco Espaço Favela:

16h00 – Lourena



19h00 – Thiago Pantaleão



21h00 – Dennis



* Palco Global Village:

15h30 – Amaro Freitas



17h30 – Mestrinho



19h15 – Hermeto Pascoal & grupo