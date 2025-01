TRATAMENTO

Rodrigo Constantino revela diagnóstico de câncer raro e agressivo no pescoço

Jornalista conta sobre diagnóstico de linfoma e destaca otimismo com o tratamento

O jornalista Rodrigo Constantino, revelou durante o programa 4 por 4, no último domingo (5), que foi diagnosticado com um câncer raro e agressivo no pescoço. Ele informou que o resultado positivo para linfoma foi confirmado após a realização de uma biópsia.