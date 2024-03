FORA DO BBB 24

Rodriguinho é colocado contra a parede no Mais Você

Cantor foi o convidado desta quarta-feira (28)

Publicado em 28 de fevereiro de 2024 às 14:30

Talitha Morette e Rodriguinho Crédito: Globo

O cantor Rodriguinho foi o convidado do programa Mais Você, nest quarta-feira (28). Eliminado do BBB 24, o artista comentou sobre suas falas dentro do programa, e não se lembrava do que tinha falado com os outros confinados.

Com Ana Maria Braga viajando, a entrevista foi realizada por Talitha Morete, que aproveitou para dar broncas no ex-participante do BBB 24, recordando o episódio do comentário sobre o corpo de Yasmin Brunet.

A Thalitha Morete teve mais culhão que a Thais Fersoza aqui. Ela abordou os assuntos podres do Rodriguinho e com certeza quebrou os protocolos do Boninho dizendo que ficou incomodada com o assunto do corpo da Yasmin haha. Aqui ela foi grandona!!!!#MaisVoce pic.twitter.com/mn7JiNuASY — murilo (@itsmurylo) February 28, 2024

"Que loucura", disse ele. "Como mulher, é difícil de ouvir", respondeu à apresentadora, que ainda completou falando que a conversa entre ele e os outros brothers não tinha necessidade de ter acontecido.

"Você vê que é uma conversa desnecessária, que vocês falam como se fosse normal, e não é. Você até disse ontem para o Tadeu [Schmidt] que nunca mais iria julgar ninguém, mas ali vocês estão julgando o corpo dela. Vendo essa cena, você de fato esqueceu ou não quis assumir para ela?", perguntou a jornalista.

Envergonhado, ele pediu desculpas para todas as mulheres que se sentiram ofendidas com o comentário referente à filha de Luiza Brunet, e reforçou que nunca foi sobre o corpo, mas sim, para evitar o assunto entre os outros colegas.

"Quando começou esse assunto, eu só queria sair dele, porque a Yasmin é linda, ela é uma amiga muito querida. Me esqueci mesmo, não me lembrava. Minha fala ali foi com a ideia de parar com o assunto, mas eu me expressei mal", disse.

Por fim, ele comentou que não sabia que a modelo tinha compulsão alimentar, e não imaginava que era um gatilho para ela os comentários sobre o corpo.