RECUPERAÇÃO

Roseana Murray já escreve com a mão esquerda: ‘Como se sempre tivesse sido canhota’

Roseana dividiu com os seguidores que está no Hospital Alberto Torres

Alô Alô Bahia

Publicado em 30 de abril de 2024 às 08:41

Rosean Murray Crédito: Redes sociais

A escritora Roseana Murray, de 73 anos, tem compartilhado com os seguidores a rotina e o processos de adaptação após perder o braço direito e uma orelha após sofrer um ataque de pitbulls.

Nesta segunda-feira (29), ela postou uma foto escrevendo com a mão esquerda.

“Já estou digitando com minha mão esquerda como se sempre tivesse sido canhota”, escreveu a poeta.

Na mesma publicação, Roseana dividiu com os seguidores que está no Hospital Alberto Torres, na Unidade de Clínica médica, para alguns cuidados e deve fazer um enxerto no braço esquerdo.“Se tudo der certo fico mais 5 ou 7 dias no hospital para recuperação desta pequena cirurgia. Claro que sonho com a volta para casa, mas estou inteira aqui”, continuou.Ela ainda agradeceu a torcida e o apoio dos amigos e familiares durante o processo. “Os amigos e a família e todos os que estão comigo nesta jornada me ajudam demais”, finalizou Roseana.



O Ataque

Roseana foi atacada por três cães da raça pitbull no último dia 5 de abril, quando saía de casa, por volta das 6h, para uma caminhada em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio, hábito que mantinha diariamente. No ataque, ela teve o braço e a orelha direita arrancados. Gravemente ferida e desmaiada, a escritora foi arrastada pelos cães por cerca de 5 metros.